Consórcios disputam construção de ponte em Porto Murtinho

Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de Mato Grosso do Sul está otimista e prevê geração de 3 mil empregos com obras

No início desta semana foram apresentadas por seis consórcios, formados por empresas brasileiras e paraguaias, as propostas para a realização de estudos para elaboração do projeto da ponte, que será construída para ligar Porto Murtinho (MS) e o município paraguaio de Carmelo Peralta.

A previsão é de que as obras iniciem em 2021. O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de Mato Grosso do Sul (Sinticop/MS), acredita que as obras gerem em torno de 3 mil empregos diretos e um aumento de 30% nas contratações de trabalhadores temporários.

De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), os consórcios que estão na disputa são: Consórcios Puente Bioceanico, Prointec, SUR, Binacional de Consultoras, ITCM e Puente Binacional PB.

Como se trata de um processo da licitação pública internacional – binacional serão analisados os aspectos de de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto final de engenharia, cadastro e fiscalização para a construção da ponte sobre o rio Paraguai entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho e obras complementares.

A comissão organizadora é composta pelo vice-ministro de Obras Públicas, Ignácio Gomez, Rodrigo Gimenez representando a unidade de contratação operacional, Fatima Paez, que presidente o ato e representando a direção de Assuntos Jurídicos, Mirna Orrego de Segovia da cidade de Carmello Peralta e Panfilo Benitez, representando a Itaipu Binacional.

*Confira também na edição de 5 de fevereiro do Jornal O Estado

(Texto: Michelly Perez/Publicação no site de Lyanny Yrigoyen)