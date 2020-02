Agricultores de Sidrolândia querem melhorias na MS-162

Moradores, agricultores e produtores de Sidrolândia, município localizado a 64 quilômetros de Campo Grande, reivindicam melhorias no trecho que dá acesso a MS-162. A estrada, que faz a ligação entre as propriedades rurais e a via está em péssimas condições, o que tem dificultado o trajeto há pelo menos 19 mil hectares de lavouras e pecuária. Com isso, cinco mil produtores e moradores temem que o escoamento da safra de soja deste ano seja prejudicada.

Para Gilvano Rubert, filho do proprietário da Fazenda Maria Eduarda Gilvano, o problema chegou ao limite e a situação revolta moradores, que já não suportam conviver com a falta de manutenção da via. “O nosso problema é a estrada que dá acesso às propriedades, a situação se agravou de dois para três anos atrás e estamos pedindo melhorias. Não obtivemos resposta do nosso prefeito para dar um posicionamento ou um possível projeto pra cá. Enquanto isso estamos tendo prejuízos e ontem mesmo tivemos que presenciar a um caminhoneiro em prantos depois de ver o estado em que ficou o seu caminhão, após ser retirado com o trator de onde ficou atolado, isso é inaceitável”, destacou.

Ele ainda completou afirmando que teme que neste ano, o escoamento da safra seja prejudicado. “Essa estrada ela é muito importante e estamos tendo prejuízos diários, estamos com caminhões atolados e quebrados, temos um início de colheita e não vamos conseguir escoar, por falta de manutenção das estradas. Temos pessoas que trabalham com leite, frango e até mesmo, se a gente precisar levar alguém ao médico a gente não consegue ter acesso”, lamentou.

Claiton Straub é um dos 38 produtores que também estão reivindicando melhorias e destacou que as propostas já foram debatidas em outras ocasiões, mas até o momento os moradores da região não obtiveram nenhuma resposta. “Queremos que a prefeitura coloque cascalho em alguns trechos que estão críticos, já estamos há mais de um ano pedindo isso, queremos apenas que neste primeiro momento seja colocado o cascalho e após a safra, no período da seca queremos que elevem a estrada, mas isso, sabemos que é um processo mais demorado e mais caro. Mas até agora não obtivemos nenhum resultado e nem mesmo o posicionamento do nosso prefeito”, pontuou.

*Confira também na edição de 5 de fevereiro do Jornal O Estado

(Texto: Michelly Perez/Publicação no site de Julisandy Ferreira)