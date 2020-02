Procon MS: placas do Mercosul apresentam variação de 7%

Procon pede justificativas para estampadoras sobre preços a custo de até 300 reais

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) notificou as empresas estampadoras das novas placas Mercosul, que terão que justificar o elevado preço do produto. Ao todo, o estado conta com seis estabelecimentos credenciados para o serviço, sendo quatro na Capital e duas no interior do MS, nas cidades de Dourados e Três Lagoas.

Conforme o diretor do Procon-MS, Marcelo Salomão após o recebimento de diversas denúncias, o governador Reinaldo Azambuja determinou que o órgão exerça uma fiscalização intensa nas estampadoras, visando diminuiu os prejuízos aos condutores. Um levantamento foi feito nas seis empresas credenciadas para realizar o serviço no MS.

A pesquisa revelou que o preço varia em até 7%, chegando em alguns casos a placa ser vendida de forma unitária por R$ 140 ou R$ 150, gerando um custo de até R$ 300 para quem possui um automóvel. “A variação de um preço a outro, chega a ser de 7,14%. Em um estudo de valor, comparado aos outros estados, estamos batendo média entre R$ 280 a R$ 300, principalmente nas quatro estampadoras aqui de Campo Grande. Se formos colocar na balança, até mesmo com o da antiga placa, o preço está bem ‘salgadinho’”, explica Marcelo.

Após as notificações, as empresas estampadoras têm o prazo de 10 dias para responder e justificar detalhadamente quais são os componentes que constroem o valor do produto. “Pedimos as empresas para apresentarem uma planilha de custo detalhada, explicando cada item e justificando o que acrescenta no valor dessa placa”, diz o diretor do Procon-MS.

Questionado sobre as notificações, a assessoria do Detran-MS pontua que emitiu um comunicado há menos de um mês, no qual ressaltava que não interferiria no valor das novas Placas de Identificação Veicular (PIV). Além disso, destaca que o procedimento passou a valer a partir da segunda-feira (3), somente nos casos de primeiro emplacamento, mudança de categoria, transferência de titularidade, mudança de unidade federativa, roubo, furto, dano ou extravio da placa.

(Texto: Graziella Almeida)