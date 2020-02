Mulher é morta a golpes de amortecedor de motocicleta

Na noite do último domingo (2) em Amambai, a 350 km da Capital, uma mulher foi assassinada a golpes de amortecedor de motocicleta. No momento do ocorrido, Luzimara Vera, de 22 anos, ingeria bebidas alcoólicas com outras pessoas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22 horas do domingo. Luzimara bebia com outras pessoas na aldeia, e a suspeita de ser responsável do crime, teria desferido golpes de amortecedor de uma motocicleta contra a cabeça da vítima.

O marido da jovem assassinada acabou ferido durante a confusão, sendo socorrido e levado para atendimento médico. Até o momento não se sabe se a autora foi encontrada e também não há informações sobre a motivação para o crime.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Sidrolândia News)