Em roda de conversa, educadora Suzane Jardim fala sobre questões raciais

Nos dias 05 e 06 de fevereiro, a Águas Guariroba, por meio do Programa Respeito dá o Tom, realiza uma Roda de Conversa com a participação da educadora e pesquisadora em questão racial, história e criminologia, Suzane Jardim. O encontro visa debater a estrutura do racismo e suas diversas formas, seja no dia a dia ou no ambiente corporativo.

No ano passado, o Respeito dá o Tom completou dois anos. O programa é um projeto da Aegea e objetiva a diminuição da desigualdade racial no mercado de trabalho, por meio de três pilares, a empregabilidade, desenvolvimento e relacionamento, a fim de promover a equidade nas oportunidades de trabalho e o crescimento profissional de seus colaboradores.

Suzane Jardim é facilitadora de processos em educação anti-racista voltados a públicos diversos. Ela presta serviços de consultoria e pesquisa para cinema, quadrinhos, animações, documentários e outros projetos culturais, além de ser professora de história com experiência em criação de material didático e educação de jovens e adultos.

A educadora colabora com matérias, reportagens e outras iniciativas de mídia, com atuação voltada para a disseminação de conhecimento e avanço de pautas relacionadas aos Direitos Humanos, com foco em questão racial, gênero, criminologia e segurança pública.

A Aegea possui o selo “Sim à Igualdade Racial”, do Instituto Identidades do Brasil ( ID_BR), organização sem fins lucrativos que atua na promoção de direitos humanos e na luta pela igualdade racial da população negra, com inserção no mercado de trabalho. A certificação significa que a empresa se compromete a realizar ações afirmativas voltadas à equidade racial em suas unidades.

A Roda de Conversa acontecerá no dia 5, às 7h, na Central de Serviços e às 15h, na Sede Administrativa da concessionária. Já no dia 6, o debate ocorre na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba, às 10 horas e na Loja Central de Atendimento, às 17h30.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)