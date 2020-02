Super Bowl 2020: a decisão da NFL

O San Francisco 49ers terá a chance de se tornar o maior campeão da NFL, enquanto o Kansas City Chiefs volta ao Super Bowl depois de 50 anos

O esporte mais popular dos Estados Unidos saberá, neste domingo (02), quem será o campeão. A partir das 20h30, o San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs disputarão a 54ª edição do Super Bowl, um dos eventos mais assistidos nos Estados Unidos e em todo mundo. Apesar de a final disputada no ano passado ter apresentado uma queda de audiência em relação a jogos anteriores, o Super Bowl continua ocupando 19 das 20 transmissões mais assistidas na história dos Estados Unidos (a exceção é o final da série M.A.S.H., em 1983). E o confronto deste ano tem tudo para registrar novos recordes.

O jogo, que acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, colocará frente a frente dois quarterbacks talentosos e eletrizantes e dois estilos diferentes em campo. De um lado, Jimmy Garoppolo, aos 28 anos, liderou os 49ers a uma campanha de 13 vitórias e três derrotas, ajudado, é claro, por uma das defesas mais temidas da liga e um jogo terrestreeficiente. Do outro, Patrick Mahomes, aos 24 anos, ajudou os Chiefs a registrar um retrospecto de 12 vitórias e quatro derrotas.

Caso o Kansas City Chiefs se consagre o campeão, este será o primeiro título da equipe depois de 50 anos. A última vez que os Chiefs apareceram no Super Bowl foi em 11 de janeiro de 1970, quando venceram o Minnesota Vikings no Super Bowl IV. Já o San Francisco 49ers terá a chance de se tornar o maior campeão da história do jogo, se igualando ao New England Patriots e ao Pittsburgh Steelers, com seis títulos cada.

Além da promessa de um jogo disputado dentro de campo, o Super Bowl é conhecido pelo entretenimento que oferece fora dele. Os intervalos comerciais da atração costumam ser caros e, devido à audiência, empresas e estúdios capricham na hora de anunciar produtos e estrear trailers de filmes futuros. Na parte musical, aproveitando a vibe latina que Miami oferece, Demi Lovato cantará o hino nacional antes da partida. O famoso intervalo musical ficará por conta de Jennifer Lopez e Shakira.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Metrópoles)