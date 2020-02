PRF prende gaúcho com cocaína em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem durante abordagem no posto de fiscalização Capey, entre Dourados e Ponta Porã. O caso ocorreu ontem (1) após a fiscalização de rotina dos agentes.

De acordo com informações do Dourados News, a pessoa identificada como “Varlei” foi flagrada com um tablete de cocaína escondida em uma mochila. O suspeito estava a bordo de um ônibus e tinha como destino a cidade de Santa Maria, interior de Rio Grande do Sul.

Pelo transporte do entorpecente, o homem iria receber R$ 4 mil reais ao chegar no destino final. A intenção do suspeito era seguir até Dourados para comprar a passagem de volta ao Rio Grande do Sul e entregar o tablete de cocaína no município em que reside.

Ainda segundo informações, o acusado foi levado à Delegacia de Polícia Civil e deve ser indiciado por tráfico de drogas ou por tráfico internacional de drogas.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)