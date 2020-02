Nove civis foram mortos por bombardeios na Síria

Pelo menos nove civis morreram neste domingo na Síria em bombardeios sírios ou russos no noroeste do país, região sob controle jihadista, informoi a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). Entre as vítimas estão sete membros de uma mesma família de Sarmin, na província de Idlib, indicou o OSDH.

Os corpos de duas crianças, uma menina de nove anos e um adolescente de 13, foram retirados dos escombros da casa de dois andares diante do olhar de seu pai, Abu Fida, que chorava. A família fugiu recentemente de Sarmin por causa da violência dos bombardeios, mas voltou brevemente para recuperar os pertences, afirmou Abu Fida, que também perdeu a esposa.

A região de Idlib e territórios adjacentes nas províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia estão dominados pelos jihadistas do grupo Hayat Tahrir al Sham, antigo braço sírio da Al Qaeda. O conflito na Síria, iniciado em março de 2011 pela repressão às manifestações pró-democracia, provocou 380.000 mortes e deixou milhões de deslocados e refugiados.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com IstoÉ)