Imagem de satélite detecta desmatamento ilegal em MS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste autuou um morador de Goiás em R$ 28 mil por desmatamento ilegal de 27,82 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado. Os policiais militares realizaram fiscalização em uma fazenda no município de Camapuã e constataram ontem (1) a tarde o desmatamento ilegal de 27,82 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado.

O infrator realizou o desmatamento entre o mês de novembro de 2015 e março de 2016 e a infração fora detectada por imagem de satélite. A área já estava com plantio de pastagem e criação de gado bovino. Havia parte da madeira proveniente da vegetação desmatada em leiras em meio à pastagem no local.

As atividades foram interditadas e o infrator, um homem de 46 anos, residente em Goiânia (GO), foi autuado administrativamente por supressão vegetal e foi multado em R$ 27.820,00. Ele também responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Dourados News)