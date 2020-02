Festa de Iemanjá é reconhecida como patrimônio histórico

Pescadores levam oferendas para a “Mãe das Águas” desde a década de 1920 em Salvador

A tradicional Festa de Iemanjá, celebrada no dia 2 de fevereiro, foi reconhecida como patrimônio cultural de Salvador. O reconhecimento por parte da Prefeitura de Salvador foi comemorado com um ato solene realizado neste sábado (01), na Colônia de Pescadores do bairro do Rio Vermelho. Desde a década de 1920, pescadores da capital Baiana realizam o cortejo no meio do mar do Rio Vermelho, com várias embarcações, para a entrega dos presentes a Iemanjá.

A Fundação Gregório de Mattos (FGM), órgão que cuida da cultura da cidade desenvolverá plano de salvaguarda com os pescadores para dar apoio para que os saberes e fazeres ligados à manifestação sejam preservados e transmitidos. A entidade recebeu a solicitação do reconhecimento da festa pela OAB.

O dia de celebração do orixá é o 2 de fevereiro, mas os festejos iniciam na véspera com a abertura do caramanchão montado ao lado da colônia de pescadores. O caramanchão é uma espécie de galpão ornado, os devotos colocam os presentes que, no dia seguinte, serão colocados nas embarcações e depositados no mar.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Metrópoles)