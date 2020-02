Unimed abre inscrições para o 68º Curso para Gestante

Marcado por modificações fisiológicas, psicológicas, hormonais e sociais, o período da gravidez tende a ser um momento característico na vida de quem o vive – seja carregando o feto ou acompanhando a parceira durante esses nove meses que marcam os corpos e as vidas – e visando orientar e compreender melhor os efeitos da gestação, estão abertas as inscrições para a 68ª edição do Curso para Gestante da Unimed Campo Grande. Promovido pelo Programa Viver Bem, o evento já é tradicional e um grande sucesso entre os pais, em razão do alto nível de informações práticas e teóricas repassadas pelos palestrantes.

Para o casal Allison Victor dos Santos Moreira e Thaís Alves de Oliveira Moreira – que realizaram o curso: “Por ser a primeira gestação, tudo pra gente é novo, fomos com muita sede de aprender muitas coisas. O curso superou as nossas expectativas! Tivemos acesso direto aos profissionais que estavam palestrando e isso facilitou para entendermos melhor os temas abordados”, comenta o companheiro.

Thaís Alves ressalta: “O curso superou as nossas expectativas! Aprendi muita coisa! Houve interação dos participantes e os palestrantes são ótimos! Saímos de lá com muita segurança e mais aliviados”.

Gratuito e aberto a toda a população, o curso acontece nos dias 10, 12, 17 e 19 de fevereiro, das 19h às 21h, no auditório da Unimed CG, localizado na Rua Goiás nº 695 – Jardim dos Estados (entrada pelo estacionamento da Rua da Paz), e tem como objetivo orientar os pais sobre os cuidados com o bebê que vai chegar, e proporcionar, principalmente às mamães, mais saúde, bem-estar e uma gestação tranquila e segura.

Estruturado em quatro encontros, uma equipe multiprofissional, composta por médicos pediatra, ginecologista, obstetra e anestesista, além de enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, abordará temas importantes como a escolha da via de parto, nutrição no período da gestação e da amamentação, recepção do recém-nascido, vacinação, anestesia, cuidados com o bebê, aspectos emocionais na gestação e no pós-parto, importância da rede de apoio, entre outros assuntos que geram muitas dúvidas entre os pais.

“O curso é muito diferenciado porque conta com uma equipe multiprofissional especialista nessa área, o que possibilita sanar muitas dúvidas, medos e preocupações dos pais, mas principalmente das mães, que acabam passando mais tempo com o bebê. Percebemos que os participantes saem do curso bastante satisfeitos e tranquilos, e este é o nosso objetivo, passar o máximo de informações sobre essa fase tão importante da vida deles”, explica a fisioterapeuta do Programa Viver Bem e responsável pelo curso, Thaís da Cruz Jabrayan.

Entrando em seu sétimo mês de gestação nessa quarta-feira, Thaís lembra que: “Nós gestantes pesquisamos muito sobre tudo na gestação, mas, quando cheguei ao curso, tudo ficou mais fácil! Tirei todas as minhas dúvidas sobre amamentação, alimentação durante a gestação e sobre a hora do parto”.

“O curso vai além de explicar a paternidade e maternidade. Existem informações técnicas que nós não sabíamos e que valem ouro durante a gestação e pós-gestação. Como pai, fui orientado a ajudar a minha esposa a que durante a gestação ela precisa de mais atenção e que posso colaborar para que a gestação seja mais leve e tranquila. É um choque de realidade; depois do curso eu fiquei mais seguro e atento às necessidades da minha esposa”, destaca Allison.

Finalizando, o casal comenta: “Nós incentivamos todos os nossos amigos que estão ‘grávidos’ a fazerem o curso. Pra nós foi muito esclarecedor, perdemos muitos medos e tabus foram quebrados.

Não irão se arrepender, com certeza! Faça um esforço para que o casal esteja junto durante todo o curso e não esqueçam de levar um bloquinho de anotação (não dá pra perder nada!)”, brincam Allison e Thaís.

Cabe destacar que o curso não é voltado apenas para pais de primeira viagem, já que a cada instante surgem muitas novidades nessa área: as coisas se modernizam e facilitam a rotina com o bebê. É importante que mesmo quem já tenha vivido a experiência da maternidade participe também. (Com assessoria)

Serviço: Mais informações e inscrições pelo telefone (67) 3389-2500 ou por meio do e-mail viverbem@unimedcg.coop.br.

(Texto: Leo Ribeiro)