PM implanta salas de videoconferência em MS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul implantou salas de audiências por videoconferência do Presídio Militar Estadual, com o objetivo de reduzir tanto custos financeiros, quanto distâncias geográficas. Para implementação da nova tecnologia, foram investidos R$ 13.150,00, que deve gerar economia de pelo menos R$ 130 mil.

Juízes do interior do Estado e demais regiões do país, poderão solicitar a oitiva por videoconferência de presos que se encontram no respectivo estabelecimento penal militar, sem a necessidade de deslocamento e escolta até a comarca onde tramita a ação. Policiais lotados na Capital e testemunhas de processos também poderão ser ouvidos no espaço, a fim de evitar congestionamento.

A implantação das salas de videoconferência é fruto de uma parceria do Tribunal de Justiça (TJMS), Justiça Federal e Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O presidente do TJMS, desembargador Pachoal Carmello Leandro, enfatizou que as audiências por videoconferência serão realizadas com muito mais tranquilidade. “Essa é uma inovação necessária que facilita o trabalho do Poder Judiciário, evitando diversos gastos. Acredito que a videoconferência será o meio de comunicação do futuro”, enfatizou.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)