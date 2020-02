Conselho de Medicina suspende ex-BBB Marcos Harter

Foi determinado nesta semana, o impedimento cautelar do médico Marcos Harter, ex- participante do “BBB” e do programa “a Fazenda”, por um período de 6 meses. A decisão foi estabelecida pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT).

A resolução foi votada durante uma reunião do conselho, em unanimidade, no dia 21 de janeiro, mas só foi divulgada na última quinta-feira (30).

O edital de interdição não aponta qual o eventual desvio de conduta o médico possa ter cometido. Mas segundo o documento, há “prova inequívoca de procedimento danoso realizado pelo médico, com fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”.

“[…] Foi deliberado por unanimidade, pela interdição cautelar total do exercício profissional do médio Marcos de Oliveira Harter, inscrito no CRM-MT sob nº 7554, pelo prazo de seis meses, contados a partir desta publicação, não podendo o referido médico, durante esse período, exercer atendimento e nem atos operatórios em pacientes”, diz o documento.

(Texto: Karine Alencar com informações do MSN Notícias)