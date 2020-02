Aposentadoria com reajuste começa ser paga na segunda

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais do que o valor do salário mínimo vão começar a receber a partir de segunda-feira (03) o benefício com o reajuste de 4,48%. O pagamento vai até 7 de fevereiro.

O aumento de 4,48% para quem ganha mais do que o salário mínimo seguiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2019. Para quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro do ano passado, os reajustes dos valores acima do salário mínimo vão variar de acordo com o mês de início da concessão.

OUTROS VALORES

Para quem ganha até o salário mínimo, os pagamentos começaram no último dia 27, e seguem também até 7 de fevereiro, de acordo com o número final do benefício.

Apesar de o governo já ter apresentado uma medida provisória com o novo salário mínimo de R$ 1.045, esse pagamento é referente ao mês de janeiro, portanto, o valor depositado será de R$ 1.039, um aumento de 4,1%.

Em 31 de dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória definindo o salário mínimo em R$ 1.039 para 2020. O reajuste do mínimo, que define também o piso das aposentadorias e pensões, ficou abaixo da inflação medida pelo INPC, que fechou 2019 em 4,48%. Assim, aposentados que recebem o mínimo tiveram um aumento menor nesse primeiro pagamento.

As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Confira o calendário de pagamento.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)