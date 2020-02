Reduto dessa edição é com o vereador Eduardo Romero

O vereador Eduardo Romero é a trajetória a ser contada na quarta edição do programa Reduto, apresentado por Richard Lima. Ator, jornalista, ambientalista e acadêmico, que cursa o Doutorado no momento, o parlamentar apresenta a sua vida por outro ângulo, e cita como a luta pela preservação do Córrego Bálsamo mudou a sua vida. Confira o vídeo: