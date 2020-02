Podcast Efeito Surpresa! traz Diego e Regiane do DDR Tour

Filipe Gonçalves, em mais uma edição do ‘Efeito Surpresa!’, conversa agora com participantes da organização do DDR Tour, evento que será realizado no Parque das Nações, no dia 2 de fevereiro, próximo domingo. Atração da exposição é gratuita, com abertura logo às 9h, quando já estarão posicionados carros antigos e carros customizados no principal cartão postal de Campo Grande.

Em outra parte do DDR Tour, haverá praça de alimentação com food trucks, e até um show do rapper, Hungria, e da cantora sul-mato-grossense, Paolla. Para conferir as atrações musicais o ingresso é pago. Confira sobre o evento no podcast: