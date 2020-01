Pai achado carbonizado rejeitava união da filha

Diante do caso da família que foi carbonizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, duas integrantes da família, revelam que o pai Romuyuki Gonçalves, 43, e a filha Ana Flávia Menezes Gonçalves, 24, tinham uma relação conturbada e em processo de melhorando nos últimos anos.

Francisca de Sousa Ferreira, tia de Romuyuki, explica que pai e filha estavam em conflito nos últimos anos por causa do relacionamento de Ana Flávia com Carina Ramos, que também está presa suspeita de participação no crime.

A jovem está presa desde quarta-feira (28), suspeita de ter matado o pai, a mãe, Flaviana Gonçalves e o irmão, Juan Gonçalves. Os corpos foram encontrados carbonizados no porta-malas de um carro. A defesa alega que elas são inocentes.

Francisca explica que o sobrinho chegou a comprar um apartamento para a filha, deu um carro e pagava mesada, mas exigia que Carina não frequentasse a casa onde Romuyuki morava com Flaviana, em Santo André (SP).

“Ele não queria que ela (Carina Ramos) frequentasse a casa dele. Ele não gostava dela e não confiava. Por isso, ele deu um apartamento para a filha, além de mesada e carro. Ele ajudava bastante, fazia tudo pra ela. A vida dele era para os dois filhos”, conta Francisca, que mora no Piauí. Ela ainda revela que Romuyuki teria comprado duas lojas de perfumaria em um shopping, para que a filha e a mãe administrassem.

Romuyuki é natural de Cocal do Piauí – a 268 km de Teresina – e morava em Santo André havia 40 anos. A tia, que é piauiense, mantinha contato com o sobrinho e disse que ele tinha dificuldade de aceitar que a filha era homossexual, por isso eles não tinha uma boa relação.

