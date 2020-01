Oficializada a saída do Reino Unido da União Europeia

O Brexit determina o fim de uma união de 47 anos que jamais foi plena: ao contrário de outros 19 países da UE, a “ilha rebelde” nunca quis adotar o euro, e o sentimento europeísta entre os britânicos raramente foi majoritário. Nesta sexta-feira (31), o Reino Unido deixa a União Europeia (UE) e encerra união de 47 anos.

Segundo o plebiscito do Brexit, 17,4 milhões dos 66 milhões de britânicos estão de acordo com a saída. Três anos e meio depois de o Brexit ter sido aprovado em um referendo por 52% dos eleitores, em junho de 2016, sendo o processo marcado por sucessivas rejeições do Acordo de Saída pelo Parlamento britânico, chega ao fim com a saída do Reino Unido do bloco europeu.

No sábado, 1º de fevereiro, terá início o chamado “período de transição”, até 31 de dezembro de 2020, durante o qual as duas partes negociarão a relação futura, já que nesse dia o Reino Unido irá tornar-se um “país terceiro” para a UE, depois de protagonizar aquele que é o primeiro abandono da história da União Europeia, que passa a contar com 27 Estados-Membros.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Agência Brasil e RTP)