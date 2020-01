No Brasil, 30 milhões de pessoas não pagam suas dívidas

No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas estão superendividadas, ou seja, pessoas que não possuem condições financeiras para pagar as dívidas. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), esse número representa a metade dos brasileiros que estão negativados.

Especialistas garantem que não é impossível sair do endividamento. O primeiro passo é se organizar e buscar alternativas – sempre com planejamento – que podem ajudar a ter uma vida financeira saudável.

“O consignado, por ter taxas de juros mais baixas, pode ser uma boa opção para pagar as chamadas super dívidas . É possível trocar uma dívida cara por uma mais barata”, orienta Fernando Ferraz, executivo da H3R, empresa de crédito.

Números da fintech mostram que só em 2019, a empresa destinou mais de R$ 20 milhões em crédito para quitação de dívidas – desde regularização de nome, cartão de crédito , cheque especial e contas diversas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Portal IG)