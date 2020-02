Harfouche e Odilon concordam com Moro na presidência

O juiz aposentado e o procurador de Justiça também indicam que governo Bolsonaro vai bem

O juiz aposentado, Odilon de Oliveira (sem partido), que até o momento não confirmou a participação nas eleições municipais de Campo Grande, diz que numa eventual candidatura do ministro Sérgio Moro, à presidência da República, o colega de magistratura teria o seu total apoio. Na mesma linha, o procurador de Justiça, e homônimo de Moro, Sérgio Harfouche indica que o ministro tem todos os pré-requisitos para o cargo.

O questionamento às figuras importantes do setor jurídico do Estado surgiu depois de divulgação de reportagem que cita pesquisas em que o ministro aparece como um dos nomes mais lembrados. “Sérgio Moro tem popularidade, merecidamente adquirida, e competência. Por outro lado, é uma pessoa internacionalmente acreditada, o que gera tranquilidade nos investidores externos. Isto é fundamental”, citou Odilon de Oliveira.

Segundo a revista Época, Sergio Moro, já faz uma sutil mudança de perfil “de ex-juiz rumo à vida política”. O ministro da Justiça estaria recebendo pesquisas eleitorais há seis meses. Os dados colhidos com perguntas estimuladas por um instituto não foram divulgados publicamente, mas de acordo com a Época, o nome de Moro aparece bem colocado como uma opção para concorrer à Presidência em 2022.

Para o procurador Sérgio Harfouche, no tempo certo o nome do ministro será de grande valia ao país. Ele cita que para governar o Brasil é necessário conhecimento das normas, leis e cumprimento delas com honestidade e ética. “As demais ciências podem ser supridas por equipe. No tempo certo [a candidatura de Moro] será viável. Agora é necessário expurgar o câncer da corrupção que se instalou em nosso país”, diz o procurador, que também cita a importância do governo Bolsonaro em consolidar e pavimentar um cenário para uma possível entrada de Moro.

Sobre a popularidade do ministro, e possibilidade de disputa no pleito, Odilon diz que o ministro está preparado, ao mesmo tempo em que fala das dificuldades que Moro teria e também declara apoio à gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Sérgio Fernando Moro está moral e tecnicamente preparado para exercer qualquer dos altos cargos de República. Com certeza, se os nós políticos não o desviarem da rota, será eleito. Encontrará, pelo seu perfil, enorme resistência política, mas terá amplo apoio do povo. É o modelo de perfil adequado para o Brasil. Claro que vejo também em Bolsonaro um perfil adequado. Não estou excluindo o atual presidente. Estou falando de Sérgio Moro, que, se for disputar, terá meu integral apoio”.

Prefeitura de Campo Grande

O mistério mesmo, está entorno de possíveis candidaturas do juiz aposentado e do procurador à Prefeitura da Capital. Nenhum deles confirma, mas também não existem negativas. Harfouche que disputou o cargo de senador em 2018 e teve 292.301 votos, disse que não poderia falar sobre futuro político até ter uma autorização administrativa. O procurador está sem partido é já foi procurado por oito siglas, que tentam convencê-lo a entrar na disputa pela majoritária.

Já Odilon de Oliveira, afirmou que deve decidir sobre a disputa e a sigla que irá se filiar nos próximos dias. “Nada me impede de concorrer, a não ser a falta de recursos. Teria que realizar uma campanha franciscana, como a de governador, sem estrutura material para enfrentar a máquina municipal e talvez o apoio da estadual”.

(Texto: Andrea Cruz)