Gravação do DVD de Renatto Jackson aconte no domingo (2)

Gravando o primeiro CD/DVD da carreira: “Verão”, faixa inédita título do álbum, que trará 11 músicas, Renatto Jackson – que teve enorme projeção em 2019 – traz às 15h do domingo o show que pede que cada um leve de casa um plantinha ou vaso para decorar o ambiente, um deck aberto.

“Esse DVD significa muito trabalho, depois de tanto tempo direto arregaçando as mangas, sem reclamar. Foi quando eu parei de reclamar da cena de Campo Grande. Falei que precisávamos fazer acontecer e deixar de reclamar da cena, de falar que nossa cidade é sem cultura, o que ela é fraca, que não dá pra se fazer. É fácil falar isso, agora, ir trabalhar realmente e fazer acontecer”, comenta Renatto Jackson, em entrevista ao caderno Artes&Lazer.

“Porque o Brasil precisa saber o que está acontecendo em Campo Grande. Eu sou a pontinha de alguma coisa que está acontecendo. Que nossa cidade está vindo muito forte, nossos meninos e meninas”, aponta ainda.

De acordo com o músico, há tempos correndo pelas periferias do cenário musical e social, em que chegou a participar de festivais regionais, como o ViraMente na Praça do Rádio ou o Festival América do Sul Pantanal (em Corumbá): “Precisou acontecer essa união minha com a banda, todo esse tempo trabalhando, se entregando, deixando de estar com a família… de ter outros momentos, para estudar e poder gravar, tocando”.

“Isso não foi um trabalho só meu, foi de toda a banda. Do Francisco Modesto; do Marcos Lopes; do Cláudio Alves; do Buguinha, do Produza; do Juan Inciso; do Gleyton Berbet. Precisou que todo mundo desse muito para isso e trabalhasse. Todos acreditaram muito nesse projeto. Para o DVD dar certo todo mundo precisou abrir mão das opiniões para me seguir, abrir mão da sua ideia, porque, além de compositor, eu sou produtor, o que faz tudo acontecer”, pontua ainda.

Além da faixa inédita “Verão”, título do álbum, o músico que traz consigo fortes vertentes militantes pelos direitos humanos e sociais, como também a valorização da família, da vida e do que é belo, apresenta um repertório que traz sucessos regionais como “O Lenhador” – que fala das belezas dos cantos da Cidade Morena – como também “Vale-Lanche”, que levanta o viés político. “Nesse DVD falo muito de amor, sobre todos, família, seres. Eu quero levar isso, uma mensagem de paz onde as pessoas vão escutar e se sentir bem, vão sentir a energia realmente.”

“Estive na rádio e todos ficaram emocionados, locutores, as pessoas ficaram: ‘Meu deus, o que está acontecendo?’, por conta da energia. Da música que fala de paz, do amor, de uma forma onde ele existe, e tudo o que vai é bom, assim como tudo o que vem. Sem essa de: ‘Ai, eu tô sofrendo’, não. Se você foi, foi bom, agradece”, afirma ainda Renatto.

Querendo deixar registrado na memória cultural as suas obras, Renatto conta que: “No nosso DVD precisávamos registrar isso, que são músicas que a gente toca há muito tempo e queremos mudar. Como falei que queríamos sair do repertório, então teríamos de registrar. A partir do momento em que falamos que precisávamos registrar isso, aí normalmente as coisas foram acontecendo”.

“Apareceu a Produza, que é o pessoal que grava; o CasaDub, o engenheiro que vai gravar o áudio, especializado em reggae dub wise. As coisas precisavam ser registadas, que está muito bonito, estamos gostando de tocar e precisamos passar essa fase. Nada mais justo que gravar um DVD”, faz questão de destacar o músico.

Finalizando, Renatto Jackson faz o convite dizendo: “Para a família e as pessoas ficarem mais à vontade, estamos pedindo que cada um que for leve plantas. Ou vasos, cactos, que sirvam de decoração. O espaço já é bem bonito, um deck com as paredes grafitadas com um colorido. Pedimos essas plantas para ter essa interação, que as pessoas se sintam de alguma forma mais próximas da gente”.

A gravação do DVD “Verão” acontece domingo (2), às 15h, no pub Paraíba 73, no centro da cidade. Informações pelas redes sociais do cantor @RenattoJackson.

(Texto: Leo Ribeiro/ Publicação de Lyanny Yrigoyen)