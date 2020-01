Djokovic vence Federer e avança para a final do AusOpen

O tenista Sérvio agora aguarda o vencedor do confronto entre Alexander Zverev e Dominic Thiem, que se enfrentam nesta sexta (31)

Em um dos jogos mais aguardados do Australian Open até aqui, o tenista Novac Djokovic fez valer o seu retrospecto positivo diante do suíço Roger Federer e avançou para a finalíssima da competição. No duelo realizado na manhã desta quinta, o sérvio acabou vencendo por 3 setes a 0 na Rod Laver Arena (7/6(1), 6/4 e 6/3), em 2h18 de jogo, e chegou a sua oitava final no torneio.

Mesmo vindo de uma batalha diante de Tennys Sandgren, nas quartas, que durou mais de 4 horas, Roger Federer surpreendeu, e iniciou o confronto de número 50 entre eles dominando os primeiros games. O suíço conseguiu duas quebras e teve a oportunidade de sacar para fechar o primeiro set. Contudo, a reação de Djokovic foi impressionante. O tenista buscou a igualdade, e no tie-break atropelou por 7 a 1, fechando o primeiro set.

A partir daí, Djokovic passou a controlar o ritmo da partida e impôs, dominando as ações. Nitidamente cansado pelo desgaste acumulado na competição, Federer sentiu, precisando inclusive de atendimento médico fora da quadra. Neste cenário, o tenista sérvio impôs 6/4 e e 6/3 nos dois seguintes sets e fechou a conta, triunfando pela 27ª vez contra o suíço.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Torcedores)