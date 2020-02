Comercial sábado estreia contra o atual campeão no Morenão

O primeiro jogo do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi no último dia 22, em Rio Brilhante. Depois, o Estadual teve a segunda partida no dia 26, em Corumbá. Agora, enfim, com quatro partidas programadas para o fim de semana, a disputa parece ter cara de torneio.

“Realmente, começa a ter o ritmo mais forte. A competição começa mesmo agora”, disse o presidente do Comercial, Valter Mangini, na tarde de sexta-feira (31), à reportagem. Ele argumenta que, com a liberação dos estádios da Capital e do Interior, o torneio começa a tomar forma.

Neste sábado (1º), às 15h, o time recebe o Águia Negra. Com um plantel de 22 jogadores, o dirigente reforça a aposta na base. No momento nove jogadores vieram de fora do Estado, e os demais são nomes com passagem no futebol local e a maioria é formada por jovens atletas.

“O Comercial todo ano monta um time para chegar (às finais). Lógico, as dificuldades financeiras, cada dia as coisas encarecem mais e as dificuldades vão aumentando”, pontua Mangini. Porém, reafirma que este ano a política no clube será diferente com atenção maior para os meninos da base.

A mudança no foco foi um dos fatores que fizeram o presidente contratar o técnico Robson Mattos, que substitui Mário Tilico, que comandou o Alvirrubbro em dois estaduais. “A opção pelo Robson foi ele conhecer mais os atletas da base. Se trago um treinador de fora, ele não conhece”, justifica. O presidente acrescenta que a valorização dos pratas da casa acompanha tendência praticada por Flamengo e Palmeiras, por exemplo.

Verba e tempo maior de preparação pesam a favor do Águia, dizem dirigente e técnico

O elenco fez o último treino para enfrentar o atual campeão na manhã de sexta-feira e na parte da tarde iniciou a concentração para o jogo deste sábado. Sobre o adversário, o tom é de respeito. “Vamos pegar um dos candidatíssimos ao título. Um elenco muito bom, que se prepara não só para o Estadual como para a Copa do Brasil e Série D”, comenta Mangini.

O presidente cita também a maior disponibilidade financeira, ao lembrar que tanto o Águia, como o Aquidauanense, receberão a cota de participação da Copa do Brasil (R$ 540 mil para cada um). “Talvez o jogo mais difícil do campeonato vai ser na nossa estreia”, completa.

Dentro de campo, o time comercialino tinha apenas duas dúvidas no setor de ataque para o confronto. Segundo o técnico Robson Mattos, Nenê e Matheus aguardavam até o fim da tarde de sexta-feira (31) a regularização da documentação para serem escalados.

À reportagem, por telefone, o treinador respondeu sobre o fato da estreia ser justamente contra um dos candidatos ao título. Cita o pouco tempo para entrosar os jogadores que chegaram ao clube com os que já estavam desde o mês passado. “Dentro das nossas limitações, vamos respeitar o Águia, mas quando a bola rolar a gente vai buscar aquilo que a gente treinou e implementou por um resultado positivo”, fala o campo-grandense.

Indagado se, pelo atual momento, o Rubro-Negro de Rio Brilhante é favorito para o confronto, Robson sinaliza positivamente. “Com todo o planejamento que fizeram, maior tempo de treinamento que o nosso, uma base boa do ano passado, eles têm uma vantagem sobre a gente”, analisa o comandante. “Mas, o futebol se resolve lá dentro, vamos como franco atirador…e vai ser um jogo bem bacana para quem for nos prestigiar no Morenão”.

(Texto: Luciano Shakihama)