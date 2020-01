Com Pesque e Solte, PMA reforça inspeção no rio Paraguai

A abertura da pesca na modalidade “Pesque e Solte” inicia no próximo sábado (01) e, com isso, a Polícia Militar Ambiental (PMA) vai começar a fiscalizar o rio Paraguai. A fiscalização reforçada é com o objetivo de evitar que os pescadores matem o peixe, pois, caso isto ocorra, a pessoa será presa por pesca predatória.

Equipes de Campo Grande serão deslocadas para o reforço da fiscalização na calha do rio Paraguai, bem como nos rios da bacia, para evitar a possível pesca, tendo em vista que a permissão é só para o leito do rio Paraguai.

A PMA alerta as pessoas que vão descansar em ranchos e locais às margens dos rios, que respeitem a legislação, não pescando nos locais proibidos e soltando os peixes nos locais onde estará permitido o pesque-solte, ou seja, na calha do rio Paraguai.

O desrespeito à legislação pode levar os infratores a serem presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante, podendo, se condenados, pegar pena de um a três anos de detenção. Além do mais, terão todo o material de pesca e mais motor de popa, barcos e veículos utilizados na infração apreendidos, além de serem multados administrativamente em um valor que varia de R$ 700 a R$ 100 mil, mais de R$ 20 por Kg do pescado irregular.

Desde 2009, a estratégia tem sido a seguinte: na calha do rio Paraguai, o Comando da PMA reforça o policiamento nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho, cujas áreas envolvem a calha (leito) do referido rio, especialmente na fronteira com o Paraguai e Bolívia, bem como na região de divisa com o Mato Grosso, inclusive, na área do entorno do Parque Nacional do Pantanal.

Para saber mais sobre a pesca nesse período acesse o site do Governo do Estado.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)