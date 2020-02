Aplicativo de mototáxi chega a Capital com promessa de menor preço

Sindicato dos mototaxistas afirma que número de trabalhadores caiu de 600 para menos de 500

Nos últimos meses, uma variedade de aplicativos de transporte urbano foram lançados nas capitais do país. Agora, Campo Grande contará ainda, com os serviços oferecidos pelo Picap, empresa colombiana, conhecida popularmente como, o “Uber” das motos.

Segundo a empresa, que já atua em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador, a intenção é a de oferecer um serviço de qualidade, garantindo que os seus usuários consigam se locomover com rapidez e pagando preços até 30% menores que os cobrados em outros aplicativos.

Questionado, o presidente do sindicato dos mototaxistas, Durvair Caburé, destacou que mesmo a aparição de novas opções de transporte sendo uma tendência de mercado, muitos trabalhadores do setor estão migrando para os aplicativos na tentativa de aumentar seus ganhos.

Segundo Durvair Caburé, o que vai definir a competitividade entre o aplicativo e os mototaxistas serão só preços cobrados, que até o momento não foram divulgados pela empresa, mas afirmou que em caso de que sejam menores, o número de mototaxistas poderá cair ainda mais.

“Já temos muitos aplicativos, mas é importante a gente ver se eles terão preços competitivos. Eles reduziram muito o número de mototaxistas. Nós não conseguimos competir com quem não paga impostos, então fica muito difícil. Mas a tendência se não tivermos mudanças é que só piore, mesmo assim, essa é mais uma ferramenta para quem quer trabalhar no mercado de transportes”, destacou.

Mesmo assim, ele completou que o cenário não está positivo nem mesmo para aqueles que buscam trabalhar com os aplicativos e enumerou que de aproximadamente 600 mototaxistas que a cidade deveria ter, atualmente, não conta nem com 500.

“Atualmente era pra ter mais de 600 mototaxistas na cidade, mas, não temos nem 500 operando no mercado. Muitos se desistiram, outros, como não conseguem renda partem para outras áreas. Hoje para se ter um rendimento de entre R$ 80 a R$ 100 por dia, a pessoa precisa trabalhar das 5 horas até as 22 horas”, lamentou.

Inscrições para o Picap começam na próxima semana

Segundo a empresa, o cadastramento dos motociclistas interessados iniciará na próxima semana, no aplicativo da empresa, Picap, na segunda-feira (3), e estes, poderão iniciar seus trabalhos a partir do dia 13. Para isso é necessário que os motociclistas tenham habilitação há mais de dois anos e uma moto com menos de dez anos de fabricação.

Neste primeiro momento, eles ficarão com 100% do valor da corrida. Atualmente, a empresa conta com 150 mil usuários, além de oito mil motociclistas cadastrados. Além do Brasil e Colômbia, a Picap mantém operações no México, Argentina, Peru, Chile e Guatemala

O CEO da Picap, Diogo Travassos, explicou que a redução de tempo e de gastos para os usuários são os principais focos da empresa. “Nosso objetivo é apresentar uma alternativa de modal para melhorar o fluxo de mobilidade, principalmente nas grandes cidades. O cidadão passa a contar com uma possibilidade a mais para escapar do trânsito caótico nestas capitais, reduzindo em 50% o tempo de deslocamento. E isso a um preço 30% menor que os demais aplicativos de carros particulares”, finalizou.

(Texto: Michelly Perez)