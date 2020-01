Na série D, Operário enxuto quer o título estadual

Sai a expectativa inflada de 2019 quando tinha Copa do Brasil e Série D pela frente, entra o planejamento “enxuto” de 2020, para buscar o título da única competição oficial da equipe confirmada para o ano: o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Foi neste ambiente, com uma hora de atraso, a apresentação do elenco do Operário realizada na manhã de quinta-feira (30), no campus da Unigran, no centro de Campo Grande.

Se no ano passado, o Galo abria a temporada com o gaúcho Arilson, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil como jogador do Grêmio e Palmeiras respectivamente, o Alvinegro aposta em uma solução “local”. Glauber Caldas, 33 anos, campo-grandense e que em 2019 levou o Costa Rica até as quartas de final do Estadual, ano passado.

“Tivemos uma experiência não muito sadia em, 2019 por conta de um investimento que, de repente, não tinha comprometimento este ano é o contrário, um elenco bastante enxuto, bastante jovem, desde a comissão técnica, mas que vai ter bastante brio”, disse o presidente do Alvinegro da Capital, Estevão Petrallás, durante a apresentação do elenco. Na ocasião, foram apresentados os novos uniformes do time. “Acredito que no final vamos ter um êxito neste trabalho de 2020”, completou o dirigente que no ano passado chegou a anunciar que deixaria o comando do clube. Mas, mudou de ideia.

Dirigente cobra futebol diferente de 2019; técnico está ciente da ‘responsabilidade’

Petrallás alfineta novamente o trabalho feito pela comissão e sua direção em 2019 ao comentar sobre a expectativa para os três meses de competição. “Inicialmente um futebol alegre, temos que jogar totalmente diferente (de 2019). Glauber Caldas nos surpreende com seu sistema de trabalho juntamente com a sua comissão toda. E o principal, os atletas assimilaram o seu trabalho. Acredito que quem vai lucrar é quem vai assistir ao jogo”, fala o presidente do Galo.

Glauber Caldas endossa a cobrança. “A expectativa é a melhor possível. Não podemos fugir da responsabilidade que o Operário tem, teve e sempre terá de disputar em bom nível, de brigar pelo título”, fala o treinador que iniciou carreira como auxiliar técnico no Novorizontino na modesta Terceira Divisão do Paulista, e depois seguiu para o Vila Nova-GO, na mesma função.

Em seu maior desafio, o treinador mostra otimismo com o começo de trabalho no clube com mais títulos estaduais de Mato Grosso do Sul. “Pensando nisso a gente conseguiu fazer uma boa pré-temporada, tivemos bastante tranquilidade, no nosso dia a dia, acreditamos que montamos um grupo competitivo. A gente conseguiu unir juventude e experiência, atletas que tem o perfil do Operário, uma intensidade boa, de um jogo que o Operário pode sentir orgulho”, crava o comandante. A estreia operariana será domingo (2), às 15h, diante da Ponta-poranense, no estádio Morenão.

(Texto: Luciano Shakihama)