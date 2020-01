Inadimplência do consumidor na Capital cai 1,1% em dezembro

O último mês de 2019 foi de ligeira recuperação no índice de inadimplência do consumidor da Capital, foi o que revelou o levantamento realizado pelo Boa Vista. Na Capital, a pesquisa indicou um recuo de 1,1% em dezembro na comparação com o resultado de novembro. Quando se observam os resultados de Mato Grosso do Sul, a recuperação é possível identificar uma redução de -8,6% no número de inadimplentes na comparação com 2018 e de 1,1% no comparativo dos resultados de novembro.

O indicador mostrou ainda que na Capital, a recuperação de crédito aumentou 0,1% na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador diminuiu 11,5%. Em Mato Grosso do Sul, os dados apontam para um recuo de -0,2% na comparação com o resultado de novembro, e uma redução de até -8,1% na comparação com os resultados identificados na comparação com o mesmo período de 2018.

Ainda o indicador da Boa Vista, revelou que em dezembro, Dourados obteve um recuou de 0,5% na inadimplência dos consumidores com base na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior. Contudo, quando se observa os resultados da variação interanual (mesmo mês do ano anterior) é possível observar que o indicador cedeu 12,8%.

(Texto: Michelly Perez)