Descoberto túnel mais longo da fronteira sudoeste

Na última quarta-feira (29) autoridades dos Estados Unidos anunciaram a descoberta de um túnel de 1,3 quilômetro, em Tijuana, no México, que seria usado por traficantes. A extensão permite acesso a uma zona perto de San Diego, nos EUA e é mais longo já encontrado na fronteira sudoeste do país.

O anúncio da existência foi feito ontem (29), mas a descoberta aconteceu em agosto de 2019. As autoridades mexicanas identificaram a entrada, e os investigadores norte-americanos mapearam o túnel, que se estende por um total de 1.313 metros.

O túnel apresentava um sistema de carris, ventilação, cabos, painéis elétricos de alta tensão, um elevador na entrada e um sistema de drenagem. O comprimento é equivalente a mais de 14 campos de futebol, e surpreendeu as autoridades. Não houve prisões, não foi encontrada droga no local e nenhum ponto de saída confirmado nos EUA.

O túnel expõe as limitações da política do muro na fronteira do presidente Donald Trump. Ele é considerado mais eficiente que os pequenos túneis construídos de forma grosseira, geralmente chamados de “buracos de Gopher”.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Reuters)