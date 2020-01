Cortinas de fumaça vindas do Pantanal encobrem Corumbá

A fumaça que vem encobrindo Corumbá nos últimos dias é proveniente de focos de incêndio em áreas próximas ao rio Paraguai

Focos de incêndio foram detectados nas regiões da Serra do Amolar, Jatobazinho e Baía do Tuiuiú, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros de Corumbá, a 425 km da Capital, com o apoio da Marinha do Brasil, iniciaram um plano de combate que foi posto em prática ontem (30). A situação foi monitorada com cautela pelas autoridades porque a região pantaneira teve grande parte destruída nos incêndios registrados no período de estiagem.

Conforme o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiro de Corumbá, Lennon Sabino de Lima, os focos levaram uma embarcação com cerca de seis militares para a Baía do Tuiuiú, onde estão concentrados os pontos de queimadas próximos da cidade. Embora não ofereça risco direto, a fumaça já chegou no município. “”O que prejudica aqui é a fumaça. Apesar de ter muitas áreas queimadas, elas continuam produzindo essa fumaça, então, o vento joga em direção à cidade e compromete a respiração””, relata.

Situação incomum

O primeiro-tenente do Corpo de Bombeiro de Corumbá, Lennon Sabino de Lima, explicou que não é comum ter queimadas no mês de janeiro, período de frequentes chuvas no Pantanal. Embora a vegetação não esteja seca, o volume de chuva é atípico para o período. “

Queimadas em janeiro

Embora seja incomum este tipo de acontecimento no verão, período de maior volume de chuva, os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostram entre o dia 29 e 30 foram registrados 22 focos na região pantaneira. O levantamento do instituto mostra ainda que desde o dia 1º até o dia 29 de janeiro, foram registrados 243 focos de incêndio no Pantanal. Apesar do número, a quantidade de focos em janeiro deste ano é menor do que do ano passado, que terminou com 337 registros. Em todo o Mato Grosso do Sul, até o dia 29 de janeiro, já foram contabilizados 209 focos de incêndio, também menor que os 542 do ano anterior no mesmo período.

Em outubro do ano passado, um incêndio de grandes proporções se originou na região do Passo do Lontra, localizada na Estrada Parque, em Corumbá. O fogo se alastrou e consumiu cerca 173.200 mil hectares, o que equivalente a uma cidade maior que Campo Grande. Outras cidades como Aquidauana e Miranda também registraram focos de incêndio, conforme os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

(Texto: Raiane Carneiro com edição para online)