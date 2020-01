Com R$ 1,2 mi, Agesul vai retomar obras no Jardim Morumbi

As obras de drenagem e pavimentação no bairro Jardim Morumbi serão retomadas em breve, com um orçamento de R$ 1.218.735,53 provenientes de emenda federal e contrapartida do Estado. Além do asfalto, serão construídas rampas de acessibilidade para atender pessoas com mobilidade reduzida e pedestres que utilizam veículos de transporte manuais. A obra deve ser concluída até a primeira quinzena de junho.

Com mais de 1.303 metros de extensão, englobando quatro ruas para serem asfaltadas, as obras serão feitas pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul).

Conforme informações dos técnicos, a Agesul chegou a iniciar a obra, mas precisou interromper para que a Águas Guariroba executasse a rede de esgoto, conforme havia sido acordado em documento enviado pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AGEREC).

A empresa de saneamento disse que, o serviço deve ser finalizado nessa semana, se a chuva não atrapalhar. Dessa forma, após a obra ser concluída, a Agesul vai retomar as operações de drenagem e pavimentação.

LOCALIZAÇÃO

O bairro Morumbi está localizado às margens da Avenida Interlagos, na região urbana do córrego Bandeira. Estão no cronograma a pavimentação das ruas Platina, Mario Carrato, Campo Belo e Dom Duarte da Costa.

(Texto: Izabela Cavalcanti)