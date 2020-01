Após a morte do astro Kobe Bryant no último domingo (26), que abalou milhões de fãs em todo mundo, um dos admiradores do jogador, criou um abaixo-assinado online, para que Kobe fosse homenageado com a mudança da logo da National Basketball Association (NBA). No entanto, o pedido não será acatado pela entidade, mesmo com o documento que possui mais de dois milhões de assinatura.

Segundo pessoas ligadas à NBA, não há interesse em ter um jogador único em seu logotipo. Os motivos passam por fatores legais e financeiros. Porém, a principal razão é que diversos atletas têm sido fundamentais para a evolução da liga. Por isso, um símbolo neutro representaria melhor a entidade.

A silhueta utilizada atualmente é a de Jerry West, executivo dos Clippers e que jogou pelo Los Angeles Lakers entre a década de 1960 e 1974. Porém, a NBA não reconhece o logo como uma referência óbvia a nenhum jogador.

There’s a petition going around that aims to get the Black Mamba forever enshrined on the NBA logo. | #KobeBryant 🕊 pic.twitter.com/2lQOkyRnUZ — HOT 97 (@HOT97) January 27, 2020

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Torcedores)