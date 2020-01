Lawrence e Smith voltam as telas com “Bad Boys Para Sempre”

Filme estreia amanhã nos cinemas do país, com classificação de 16 anos

Filmes policiais, com dois parceiros de estilos diferentes, são uma receita antiga que está por aí desde a década de 1970, e que nos anos 80 agregou-a à comédia de ação, em títulos que se tornaram franquias, a exemplo de “Um Tira da Pesada”, “Máquina Mortífera”, “A Hora do Rush” e “Bad Boys”. Este último estreou em 1995, quando Will Smith e Martin Lawrence deixavam de ser comediantes para estrearem no universo de atores de blockbusters.

Após a sequência, que teve relativo sucesso em 2003, eles voltam para o que seria a “missão final”. Smith e Lawrence, que em meados de 1990 estavam na casa dos 30, agora são cinquentões, “tiozões” como a garotada chama qualquer um com mais de 40 anos, em meio ao novo cenário em que vivemos. Na trama: Marcus Burnett (Lawrence) tem um neto e está prestes a se aposentar, quando Mike Lowrey (Smith), solteirão e seu parceiro de décadas, sofre um atentado e fica à beira da morte.

Ao retornar, Lowrey busca vingança e Burnett tenta deixar a vida agitada para trás, enquanto o departamento de polícia recebe uma nova equipe, mais jovem, formada pela tenente Rita (Paola Nuñez), a policial especialista em invasões Kelly (Vanessa Hudgens), o nerd musculoso Dorn (Alexander Ludwig) e o hacker e atirador de elite Rafe (Charles Melton).

“Bad Boys Para Sempre” é dirigido por Adil El Arbi e Bilall Fallah, com roteiro de Chris Bremner, Joe Carnahan, David Guggenheim e Anthony Tambakis. O filme tem no elenco Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano, Happy Anderson, Charles Melton, Kate del Castillo, Paola Nuñez e Sharon Pfeiffer. O terceiro longa da franquia já é um sucesso nas bilheterias americanas e tem impressionado a crítica especializada, com 78% das análises publicadas aprovando o filme estrelado por Will Smith e Martin Lawrence, de acordo com Rotten Tomatoes.

O primeiro Bad Boys, que estreou em 1995 e lançou Michael Bay como diretor e Smith como astro de ação, arrecadou 141 milhões de dólares mundialmente. A sequência de 2003 teve arrecadação mundial de 272 milhões de dólares. Segundo o Box Office Mojo, site que mostra a evolução das receitas das bilheterias, a terceira parte da saga estrelada por Will Smith e Martin Lawrence ganhou US$ 34 milhões em âmbito “doméstico”, que agrupa as receitas nas telonas dos EUA e do Canadá e segue mostrando que veio para quebrar os recordes dos filmes anteriores.

A crítica especializada já deu as primeiras impressões sobra a produção. Pablo Bazarello, que escreve para o site Cinepop, viu referências aos filmes anteriores. “Bad Boys Para Sempre faz referência aos filmes passados, homenageando-os, e surge como o mais pessoal de todos.” Marcelo Müller, do Papo de Cinema, curtiu o desempenho dos protagonistas. “A dupla principal segue funcionando muito bem junta, com Lawrence confortável no papel de escada, tendo menos esforço físico e com uma pegada que encontra ecos no timming cômico de Smith.”

Michael O’Sullivan, que escreve para o jornal “Washington Post”, comentou sobre a renovação que o terceiro filme trouxe para a franquia. “Adil e Bilall trazem um ar fresco, energia e diversão para uma franquia que parecia um tanto obsoleta, mesmo 25 anos atrás, quando o primeiro filme foi comparado, de maneira não imprecisa, a uma cópia de Máquina Mortífera.” Todd McCarthy, da revista americana “The Hollywood Reporter”, gostou da atuação, porém sentiu falta do diretor Michael Bay. “Smith e Lawrence estão em sua melhor forma, e Joe Pantoliano oferece bons momentos como capitão da polícia. O peso e a sensação de excesso desnecessário na abordagem de Bay foram substituídos aqui por um estilo mais alerta e de baixa qualidade.”

(Texto: Marcelo Rezende)