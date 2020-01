Itamaraty divulga apoio ao plano de paz de Trump

O Ministério das Relações Exteriores apoiou o plano de paz divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump para a convivência pacífica entre Israel e a Palestina. Em nota oficial publicada nesta quarta-feira (29), o Itamaraty confirma que o plano de Trump é “realista” e “ambicioso”, além de “compatível com os princípios constitucionais que regem a atuação externa do Brasil”.

Plano de paz e prosperidade do Presidente Trump para solucionar o conflito israelense-palestino: https://t.co/jCQQOpd7CK pic.twitter.com/vGr64vAtnd — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) January 29, 2020

“O governo brasileiro saúda o plano de paz e prosperidade, apresentado ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que configura uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços infrutíferos, retomar o caminho rumo à tão desejada solução do conflito israelense-palestino”, abre a nota. Segundo o Itamaraty, o plano americano estabelece “condições econômicas indispensáveis para uma grande elevação do bem-estar do povo palestino”.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Metrópoles)