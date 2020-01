Cerca de 110 mil alunos da Reme vão receber kits escolares

Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) iniciarão o ano letivo com os kits escolares em mãos, já que a Semed (Secretaria Municipal de Educação) deu início a entrega dos materiais nesta quarta-feira (29). No total, serão contemplados 202 unidades, sendo 104 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e 98 escolas voltadas para o ensino fundamental. Neste montante, estão incluídas as quatro escolas que foram entregues pelo governo do Estado para o município, por meio do reordenamento, que ocorreu ano passado. Além do material comum, pela primeira vez tem sido entregue botinas para as escolas localizadas em zona rural.

Com mais de 525 mil peças, os kits entregues para o ano letivo de 2020 será composto por: mochila, short-saia, camiseta manga curta, camiseta regata, meia, bermuda, calça de helanca, tênis, agasalho de moletom e jaqueta, que contemplarão pelo menos 110 mil alunos. A secretária Elza Fernandes aponta que as equipes estão trabalhando para garantir que a distribuição do material seja feita de forma rápida, levando tranquilidade aos pais, que deixam de se preocupar com a necessidade de novos materiais para os alunos. “É muito importante para os pais verem esse material chegando nas escolas porque representa tranquilidade e a segurança de que os filhos terão o uniforme já no início das aulas”, relata.

Campo Grande possui oito escolas de campo e, para auxiliar as aulas, serão entregues também mais de 2,5 mil pares de botinas de couro legítimo. A escola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, que oferece o curso de técnico agrícola, também receberá o material. Para o superintendente Valter Pereira, o objetivo é que os alunos tenham mais segurança ao realizar as aulas práticas em ambiente externo. “A entrega deste tipo de sapato na Reme é inédita e uma inovação da atual gestão, que busca a segurança dos alunos”, afirma.

Escolas municipalizadas

As escolas Nicolau Fragelli, Professor Carlos Henrique Schrader, Advogado Demosthenes Martins e Professora Hilda de Souza Ferreira eram unidades de responsabilidade do governo do Estado e passam a ser administradas pela prefeitura, conforme o decreto que oficializa a publicação, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). A unidade Professora Hilda passará a atuar em tempo integral, sendo a quinta do município. “Com a absorção dessas escolas, o município amplia o atendimento à comunidade com foco nestas etapas da Educação Infantil, dando conforto às famílias que não precisarão levar os filhos para outros bairros para estudar”, ressaltou Elza.

No total, juntas, as unidades contabilizam uma ampliação de 1,3 mil vagas a mais na rede municipal, que também passarão a ser identificadas, respectivamente, por Escolas Municipais, com o mesmo nome de identidade.

(Texto: Amanda Amorim com informações da assessoria)