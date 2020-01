Prefeitura oferece curso ministrado por artistas dos EUA

A Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Miranda, juntamente com a Polícia Militar Ambiental (PMA), esta ministrando desde ontem segunda-feira (27), o Curso em Mosaicos de Arte Pantaneira.

O curso já conta com a participação 32 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. As aulas vão até sexta-feira (31), à tarde e está sendo realizado no quartel da Polícia Militar Ambiental, localizado à BR 262.

Nos cursos de mosaicos são trabalhados painéis com desenhos de animais da nossa fauna em mosaicos de cerâmicas. Depois os artistas seguirão para a Bahia para continuar os trabalhos, onde realizam diversos cursos de artes para crianças carentes todos os anos. Os trabalhos do artista podem ser visualizados pelo portal www.robertmarkey.com.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)