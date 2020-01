MS atrai parcerias e investimentos norte-americanos

Em visita ao governador Reinaldo Azambuja, na segunda-feira (27), o Cônsul-Geral dos Estados Unidos, Mr Adam M. Shub, disse que os Estados Unidos têm grande interesse em investimentos e parcerias com Mato Grosso do Sul. “Estamos confiantes no crescimento da economia brasileira”, revelou.

O crescimento da economia do Estado, quatro vezes superior à média nacional, segundo ele, está atraindo grandes companhias americanas que querem ampliar os investimentos na região. O programa de concessões do Estado, que abre a possibilidade de PPP (parcerias público-privadas) em setores como infraestrutura, segurança e saúde, foram destaques no encontro.

Além de investimentos no setor econômico, Mr. Shub, disse que há interesse de cooperar com a segurança, em especial nas áreas de fronteiras através de tecnologia, compartilhamento de dados e troca de informações.

Outra área de interesse dos EUA é incentivar o intercâmbio de estudantes brasileiros, além do hight school. “Queremos abrir as portas para que mais brasileiros possam estender a formação universitária ou em cursos técnicos profissionalizantes”, explicou o diplomata, destacando a parceria que já existe entre o Consulados dos EUA com o SENAC, inclusive em cursos de pós-graduação.

Em 2019, os EUA foram o terceiro mercado de exportação de Mato Grosso do Sul. Empresas como ADM e Cargil, são grandes compradoras de soja do Brasil.

