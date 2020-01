Macri é nomeado presidente-executivo da Fundação Fifa

Nesta terça-feira (28) ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri, foi nomeado presidente executivo da Fundação Fifa. A escolha inusitada, foi questionada por líderes e organizações de futebol no país sul-americano.

“É um grande prazer e uma honra anunciar que Mauricio Macri assumirá essa posição à frente da Fundação Fifa”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa e do conselho da Fundação, em comunicado da instituição mundial de futebol.

“Mauricio tem o perfil ideal para liderar esse projeto, que quer colocar o futebol a serviço da sociedade. Através de sua experiência como líder de uma grande nação, ele conhece o papel central que a educação tem para o futuro de nossas sociedades e, como líder de um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos, conhece a força e a paixão únicas que nosso esporte gera”, acrescentou.

A Associação de Futebol Argentino (AFA), organizadora do torneio da primeira divisão do esporte no país, afirmou em mensagem no Twitter que “vê com preocupação” a decisão da Fifa e considerou a surpresa ‘estranha’ a vontade da entidade, considerando ainda, sua designação “inadequada”.

História

Criada em 2018, a Fundação FIFA é uma uma entidade independente apoiada pela Fifa, com o objetivo de contribuir para a promoção de mudanças sociais positivas. Seu diretor-geral é o ex-jogador de futebol campeão mundial Youri Djorkaeff e “seu foco prioritário é a educação por meio do programa Football for Schools, lançado em 2019 e ao qual a FIFA já alocou um orçamento de US$ 100 milhões”, diz o texto da Fifa.

Macri, 60 anos, foi presidente da Argentina entre 2015 e 2019, quando foi substituído por Alberto Fernández, vencedor das eleições realizadas em outubro do ano passado. “É uma honra e uma grande satisfação ter sido nomeado presidente executivo da Fundação Fifa”, afirmou.

Engenheiro civil e empresário, ele foi presidente do Boca Juniors por 13 anos, liderando o clube em um de seus momentos mais gloriosos, entre os anos 90 e o início dos anos 2000.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Isto É)