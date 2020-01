Investimentos das estatais federais caem 31,3%

Os investimentos das estatais federais no ano passado atingiram R$ 58,3 bilhões, conforme publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial da União em portaria do Ministério da Economia. O valor é 31,3% inferior aos R$ 84,8 bilhões registrados em 2018.

A execução do Orçamento também caiu. Em 2019, as 85 empresas públicas avaliadas pelo governo investiram 45,7% da verba total de R$ 127,6 bilhões.

Entre as principais estatais, o Grupo Petrobras liderou os investimentos, com R$ 50,9 bilhões no ano anterior. O Grupo Petrobras inclui tanto a petroleira como as subsidiárias.

A Eletrobras e suas empresas controladas investiram R$ 2,9 bilhões, retração de 14,8% na comparação com o ano anterior. O levantamento avaliou 78 estatais do setor produtivo e sete do setor financeiro. Na divisão por atividade, 39 empresas são do segmento de energia e 13 da área de petróleo.

O Orçamento Geral da União de 2020 reserva R$ 121,4 bilhões para investimentos das estatais. A execução desses gastos, no entanto, dependerá das condições fiscais do governo.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)