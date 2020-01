Gabigol anuncia permanência no Flamengo

O atacante do Flamengo, Gabigol anunciou pelas redes sociais nesta terça-feira (28) sua permanência no time. Em um vídeo, o camisa 9 do Rubro-Negro resume sua passagem pelo Fla e termina com a notícia que a torcida tanto queria ouvir: “se é para o bem da nação, eu fico”.

No último domingo (26), o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, viajou à Itália para discutir a situação do atleta com o time Internazionale. Porém, somente ontem (27), ambos os clubes chegaram a um acordo.

De acordo com informações do Terra, a princípio, o clube italiano havia pedido cerca de 16 milhões de euros (R$ 74 milhões), mas com a excelente temporada do jogador em 2019, tal pedida aumentou. Assim, segundo a ESPN, Flamengo e Internazionale acertaram a negociação por um valor pouco superior a 18 milhões de euros (R$ 83.3 milhões), por 80% dos direitos do atleta.

Confira a postagem do jogador no Instagram:

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)