Interior: Frentista espanta assaltantes jogando gasolina

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (27) dois suspeitos de tentarem roubar um frentista do posto de gasolina localizado na BR 262, em Anastácio, a aproximadamente 123 quilômetros da Capital. Para se defender do crime, o frentista despejou combustível gasolina nos autores, que fugiram assustados.

Segundo O Pantaneiro, dois homens armados tentaram render um frentista do posto para subtrair o dinheiro que estava com ele na madrugada do dia 11 de janeiro deste ano. A câmera do local registrou toda a ação.

Após trabalho de investigação, a polícia apurou que os dois autores estavam na casa de um amigo ingerindo bebida alcoólica e que ele havia ordenando a realização do roubo, emprestando a arma de fogo e a moto utilizada.

Com base nessas informações e outros elementos de prova, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos envolvidos e pela busca e apreensão. O trio foi preso preventivamente, interrogados e indiciados pelo crime de Roubo Qualificado pelo resultado morte, na forma tentada.

(Texto: João Fernandes)