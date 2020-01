MS teve 124 mortes em rodovias no ano passado, aponta PRF

MS teve 124 mortes registradas no ano passado, nos mais de 3 mil quilômetros de estradas federias que cortam o Estado. Um aumento de 13,7%, ou seja, 15 vítimas a mais que 2018 quando foram registradas 109 mortes. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a principal causa para o acidente fatal é a distração dos condutores. A falta de atenção ao volante representou 31% dos casos, seguida pela falta desobediência às normas de trânsito por parte do condutor com 15,5%.

E mesmo com o aumento nos casos de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de bebidas, o álcool é a sexta maior causa, com 4,8%. Já em relação a condição da pista, a maior parte do óbitos do Estado, 89,5%, ocorreram com pista seca e grande parte em trechos de reta. Segundo o inspetor Tércio Baggio, a condição da pista influencia na segurança e muda a forma do condutor dirigir.

“A maioria dos acidentes ocorrem com pista seca por motivo simples, a maior parte do tempo a condição climática ela é de tempo seco, então a análise fica um pouco prejudicada porque não temos 50% de chuva e 50% de tempo seco. Mas a chuva favorece aquaplanagem, muda tempo de frenagem, distancia de frenagem e ela diminui a visibilidade, especialmente, se for aquela chuva forte”, explica.

Ainda conforme os dados do levantamento que mostra o perfil dos acidentes fatais em Mato Grosso do Sul, o período entre sexta-feira e domingo, o fim se semana, é o mais perigoso e representou 56,4% das mortes nas rodovias federais, sendo que só nos domingos ocorreram 29,8 % dos óbitos, dia que grande parte das pessoas estão voltando para casa. Já a quinta-feira é o dia que ocorrem menos mortes nas estradas, do total do ano passado, apenas 7,2% foram neste dia.

Embora as mortes do ano passado apresentem um pequeno aumento em relação a 2018, o número é o segundo melhor da década. Tendo em vista, que Mato Grosso do Sul registrou no ano de 2013, 233 óbitos nas estradas federais, o maior número de mortes desde o ano de 2010, uma queda de 46,7% no número se comparado ao ano passado.

INFO

Mortes por ano na última década:

2010 – 197

2011 – 228

2012 – 178

2013 – 233

2014 – 226

2015 – 160

2016 – 146

2017 – 162

2018 – 109

2019 – 124

Causas presumíveis para acidentes fatais (em 2019):

Falta de atenção do motorista – 31%

Falta de atenção do pedestre – 8,7%

Desobediência às normas de trânsito (condutor) – 15,5%

Velocidade incompatível – 9,7%

Ultrapassagem indevida – 7,7%

Ingestão de álcool – 4,8%

Condutor dormindo – 4,8%

Desobediência às normas de trânsito (pedestre) – 0,9%

Outros – 6,79%

Mortes por dia da semana:

Domingo – 29,8%

Segunda-feira – 9,6%

Terça-feira – 14,5%

Quarta-feira – 12%

Quinta-feira – 7,2%

Sexta-feira – 12,9%

Sábado – 13,7%

Mortes por condição da pista:

Seca – 89,5%

Molhada – 10,5%

(Texto: Rafaela Alves)