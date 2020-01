Estudantes podem acessar resultado do Sisu esta noite

Após liberação do STJ, a pasta afirmou ainda que as inscrições para o Prouni também estarão abertas nesta terça-feira

O Ministério da Educação (MEC) informou que os resultados oficiais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão disponíveis no portal da pasta ainda na noite desta terça-feira (28). Entretanto, não foi anunciado um horário exato.

A liberação foi autorizada nesta tarde pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha. Ele derrubou, a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), a liminar da Justiça Federal em São Paulo que suspendia a divulgação dos resultados.

Quem não for contemplado agora com uma vaga poderá participar da lista de espera da segunda chamada, entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro, informou o ministério.

Além do funcionamento normal do Sisu, o MEC disse, em nota, que as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) também serão abertas nesta noite, também sem horário definido.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Metrópoles)