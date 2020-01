“Está complicado”, diz Bolsonaro sobre situação do Enem

O presidente Jair Bolsonaro comentou pela primeira vez nesta terça-feira (28) a situação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Após os erros nas correções das provas de 2019, a Justiça Federal de São Paulo suspendeu a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até que seja comprovado que os problemas foram realmente resolvidos.

“Está complicado, eu tenho conversado com ele (ministro do MEC, Abraham Weintraub) para ver o que está acontecendo. Se realmente foi uma falha humana, sabotagem, seja lá o que for, temos que chegar no final de linha e apurar isso ai. Não pode acontecer isso. E nós sabemos que tudo está na mesa. Eu não quero me precipitar e dizer o que deve ter acontecido com o Enem”, disse Bolsonaro ao chegar no Palácio da Alvorada.

Conforme informações da FolhaPress, após mencionar a possibilidade de que tenha havido uma sabotagem, o presidente foi questionado por jornalistas se há uma linha de apuração nesse sentido.

“Eu acho que todas as cartas estão na mesa. Não quer dizer que é isso, que vai [vou] querer se eximir talvez de uma responsabilidade que seja nossa. Não sou dessa linha, não. Eu quero é realmente apurar e chegar no final da linha para falar com propriedade. Se for nossa, assume. Se for do outro, comprova-se o que que houve”, respondeu.

No entanto, Bolsonaro comentou não saber sobre as linhas de apuração das falhas do Enem já que estava “totalmente” dedicado à viagem à Índia.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da FolhaPress)