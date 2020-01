Em colisão na BR-163, um morre e dois ficam feridos

Durante a madrugada de ontem (28), uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos no quilômetro 647 da BR-163, próximo a Rio Verde de Mato Grosso, município localizado a 195 quilômetros da Capital, na região norte do Estado.

Conforme informações do site Coxim Agora, o acidente envolveu dois veículos Fiat Uno, que seguiam em sentido opostos. O motorista do veículo de cor branca ficou presos nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o motorista e a passageira do outro carro de cor vinho, com uma carreta acoplada, ficaram bastante feridos e foram socorridos por uma equipe da CCR MS Via e encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Verde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para retirar o corpo da vítima das ferragens e as equipes do Núcleo Regional de Perícias de Coxim e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também estiveram no local registrando a colisão.

(Texto: Rafaela Alves)