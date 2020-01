Brasil encara a Bolívia no Pré-Olímpico hoje à noite

Líder do Grupo B do Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira pode garantir a vaga para o Quadrangular Final da competição nesta terça-feira (28), às 22h30 no horário de Brasília, uando enfrenta a Bolívia. Além do avanço da fase, os brasileiros buscam manter os 100% de aproveitamento no torneio.

A Seleção Brasileira folgou na rodada passada. O descanso foi comemorado pelo meia Pedrinho, que destacou o período de descanso no meio da Fase de Grupos. O técnico André Jardine aproveitou a folga para ver de perto o desempenho da Bolívia no estádio.

O meia-atacante Pedrinho virou dúvida para o jogo entre Brasil e Bolívia. Em treino na tarde desta segunda-feira, o jogador sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda após dar um chute e teve de deixar o campo mais cedo, acompanhado do médico da seleção sub-23.

(Texto João Fernandes com Terra e Globo Esporte)