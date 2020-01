Bonito é eleito o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil

Pela 16ª vez Bonito é eleito o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil, prêmio da revista especializada Viagem e Turismo. Considerado polo de ecoturismo, o município destaca-se como o principal da Serra da Bodoquena, que é destino de ecoturismo e turismo de aventura.

Localizado a 280 quilômetros de Campo Grande, Bonito se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável. Suas principais atrações são as paisagens naturais, as flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas.

Há 18 anos o “Melhor de Viagem e Turismo 2019/2020” se mantém como um dos mais relevantes prêmios do turismo brasileiro. Confira os 24 vencedores do prêmio clicando no link.

A escolha do melhor de cada categoria, que contempla destinos, produtos e serviços relacionados ao setor de viagem e turismo tanto nacionais quanto internacionais é feita pelo público leitor e júri especializado da revista, publicada pela Editora Abril.

A preservação ambiental, a gestão pública focada na sustentabilidade e a capacidade de carga controlada são destaques do destino.

(Texto: João Fernandes com assessoria)