BC da China diz que vai manter liquidez do sistema

O Banco do Povo da China afirmou nesta terça- feira (28), que irá manter a liquidez do sistema bancário em nível razoavelmente amplo. O banco informou ainda que usará ferramentas de política monetária, incluindo operações de mercado aberto, para injetar fundos.

Em comunicado, o banco central também disse que o feriado para os mercados interbancários será prorrogado e as negociações serão retomadas na segunda-feira (03).

Os outros mercados financeiros da China também retomarão as negociações na segunda-feira (30), após o feriado do Ano Novo Lunar ter sido prorrogado para ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus.

(Texto: Karine Alencar com informações da Reuters)