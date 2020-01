Bandidos invadem fazendas para roubar agrotóxicos

Propriedades rurais localizadas na região de Maracaju, a 153 km de Campo Grande, têm sido alvos de criminosos em busca de produtos agrotóxicos por conta do alto valor comercial. Diante da onda de furtos, policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira) e do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, foram ate o município auxiliar a Polícia Civil de Maracaju nas investigações.

Conforme a polícia, na tarde da última segunda-feira (27), as equipes policiais já identificaram e prenderam dois homens, sendo um de 25 e outro de 51, moradores de Maracaju, que confessaram o furto a uma propriedade rural.

Durante as buscas na casa do homem de 51 anos, a polícia apreendeu ainda uma arma longa de caça, do tipo carabina, calibre 17, equipada com uma luneta, um revólver calibre 357, 46 munições intactas e duas deflagradas.

Os policiais identificaram também o receptador dos bens furtados. Na casa dele, no município de Rio Brilhante, município distante 163 quilômetros da Capital, os policiais recuperaram os 525 kg de agrotóxicos furtados da propriedade rural. Ele não foi encontrado no local, mas será indiciado pelo crime de receptação e intimado para prestar esclarecimentos à polícia.

Os policiais da Defron e do SIG de Dourados seguem auxiliando a Polícia Civil do município nas investigações para que nos próximos dias outros autores sejam identificados e presos pelos furtos de agrotóxicos.

(Texto: Rafaela Alves)