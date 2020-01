Após despencar 3,3%, Ibovespa ultrapassa 116 mil pontos

Após despencar 3,3% no dia anterior, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovepsa, fechou em alta nesta terça-feira (28), ultrapassando 116 mil pontos. Já o dólar encerrou o pregão com queda de 0,37%.

O Ibovespa subiu 1,74%, ficando a 116.479 pontos com volume financeiro negociado de R$ 20,124 bilhões. Foi a maior alta do índice desde o dia 2 de janeiro, quando o benchmark disparou 2,53%.

Enquanto isso, depois de atingir R$ 4,23 na máxima da sessão, a moeda norte-americana caiu 0,2, ficando a R$ 4,1937. O que representa uma baixa de 0,37%.

Analistas estão divididos acerca da oportunidade de investir em ações, decorrente das fortes quedas por conta do coronavírus. A equipe do JP Morgan fez um estudo mostrando que em grandes epidemias como a da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), em 2003, no qual, as ações caíram 4,7%, em média, para depois se recuperarem.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do InfoMoney)