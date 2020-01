﻿4° Esquenta Cordão Valu-Corumbaense homenageia Clara Nunes

Chegando à sua quarta edição, o esquenta Cordão Valu-Corumbaense traz os três nomes que agitaram as últimas edições, levando Dieguinho, Daran Junior, e Sampri ao palco do Ramadas, sendo que a ícone feminina homenageada no samba dessa vez é Clara Nunes.

A idealizadora do projeto, Silvana Valu conta que a discografia da vez foi escolhida pela familiarização que tem com a cantora e uma história de criança com a música ‘Morena de Angola’ , que na opinião dela já representava um pouco do candomblé em sua vida. “Gosto dessa música por conta disso, mas a Clara tem várias que marcam, como ‘O mar serenou’; ‘deu um aperto de saudade no meu tamborim’, ela é fantástica”, complementa sobre a artista da vez, que terá seus sambas interpretados também na voz das irmãs do Sampri.

Além disso, os esquentas carnavalescos contribuem para a verba oficial do carnaval. Silvana Valu acredita que o ano passado teve impacto na aceitação do público em 2020, assim como as negociações com a Prefeitura organizadas em relação a avenida conhecida como Esplanada Ferroviária. “Estamos em uma boa conversa para que tudo seja mais bonito, organizado, estamos nos preparando. Por outro lado já estamos contratando bandas, montamos a Charanga e o pessoal está tirando o repertório para o desfile do sábado de carnaval”.

Finalizando, ela convida a todos a ir nos pré carnavais, com a participação de Dieguinho, Sampri e Daran Jr. O 4º Esquenta Cordão Valu-Corumbaense acontece sábado (1), no Ramadas Festas e Eventos, na rua Tonico de Carvalho, 15. A partir das 17h30, com ingressos a R$ 10, até às 19h.

(Texto: Leo Ribeiro com edição para online)